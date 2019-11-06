В Тернополе неизвестные в масках ограбили местного жителя на 1 млн гривен

В Тернополе трое неизвестных напали в подъезде дома на мужчину, и, угрожая расправой, отобрали у него сумку с документами и крупной суммой денег. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

В частности, как сообщается, злоумышленники были одеты в черную одежду, а их лица скрывали маски. По имеющимся данным, после ограбления они сели в автомобиль Opel с польской регистрацией и скрылись с места преступления.

Между тем, по данным te.20minut.ua, жертвой грабителей стал местный валютчик, а в украденной сумке было около миллиона гривен.

Как сообщала «Фраза», 23 февраля 2016 года неизвестные разбили стекло внедорожника, принадлежащего народному артисту Украины Павлу Зиброву, и украли оттуда барсетку с личными вещами.

В сентябре того же года в Святошинском районе Киева неизвестные разбили стекло и похитили из автомобиля сумку с 1 млн гривен.

Спустя полтора месяца в управление полиции в Печерском районе столицы обратился киевлянин, который сообщил о разбойном нападении. Как выяснилось, 41-летний потерпевший имел при себе деньги (более семи миллионов гривен) для вложения в банк. Пока он оформлял документы в финансовом учреждении, наличные были у товарища в автомобиле. Следователи допросили 32-летнего свидетеля, который рассказал, что трое неизвестных мужчин в черных масках разбили окна машины и, угрожая пистолетом, забрали деньги. В результате инцидента никто не пострадал.

В декабре того же года в Киеве злоумышленники разбили окна автомобиля и, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины сумку, в которой находилось 350 тыс. грн.

16 февраля 2017 года в Киеве из машины народного депутата Украины украли сумку с личными вещами и ноутбук. По некоторым данным, жертвой воров стал депутат от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский.

30 августа того же года в Киеве неизвестные ранили водителя, повредили его автомобиль и забрали сумку с деньгами.

В начале августа 2018 года группа неизвестных похитила из автомобиля в Дарницком районе Киева около 2 млн грн.

В октябре того же года группа неизвестных людей в масках напала на мужчину с сумкой, в которой лежали деньги и оружие.