Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Лига Европы: украинским клубам не обещают ничего хорошего

Лига Европы: украинским клубам не обещают ничего хорошего

В четверг, 7 ноября, состоятся матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», проведут свои поединки и украинские клубы.

Свои прогнозы на игры принимает авторитетная британская букмекерская контора William Hill.

Первым завтра стартует киевское «Динамо», которое сыграет в гостях с датским «Копенгагеном». На победу датчан ставят 2,45 к 1, на ничью – 3,1 к 1, а на победу киевлян – 3 к 1. Самым вероятным исходом встречи называют ничью 1-1 (5,5 к 1).

Позже вечером «Александрия» примет дома французский «Сент-Этьен». Победу украинской команды оценивают 4,2 к 1, на ничью ставят 3,4 к 1, а на победу французов – 1,9 к 1. Самым вероятным исходом встречи называют победу гостей 1-0 (5,8 к 1).

Ранее «Фраза» писала о матчах третьего тура Лиги Европы.

Тэги: футбол, Лига Европы, спорт, Динамо

Комментарии

Статьи

06.11.19 09:05

Взглянем на дракона. Про кризис западной системы отношений и украинский пат

Автор: Максим Михайленко

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.11.19 09:13

Бездарности пробьются сами

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова
06.11.19 12:40

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова

Автор: Дмитрий Иванческул, «Апостроф»

Выбор редакции
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 6 ноября 2019 года

Главные новости за 6 ноября 2019 года
06.11.19 18:59
435
Последние новости
06.11.19 22:12

Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны»
06.11.19 22:05

«Герус напал первым», - очевидец про драку Олега Ляшко и Андрея Геруса
06.11.19 21:46

Лига Европы: украинским клубам не обещают ничего хорошего
06.11.19 20:04

Малазиец получил суровый срок за жестокое убийство беременной кошки
06.11.19 19:05

Крупнейшая авиакомпания Германии заявила о масштабной забастовке
06.11.19 18:59

Главные новости за 6 ноября 2019 года
06.11.19 17:49

В Почаевской лавре три дня продлятся торжества в день памяти преподобного Иова
Фото и Видео
Столичные власти навсегда запретили въезд в Киев фурам в часы пик
Столичные власти навсегда запретили въезд в Киев фурам в часы пик
Столичные власти навсегда запретили въезд в Киев фурам в часы пик
Столичные власти навсегда запретили въезд в Киев фурам в часы пик
В Мариуполе пьяный водитель без прав устроил погоню, но не рассчитал особенностей ландшафта
В Мариуполе пьяный водитель без прав устроил погоню, но не рассчитал особенностей ландшафта
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
Луценко заявил, что завязал и теперь займется литературой
Луценко заявил, что завязал и теперь займется литературой
Британский автомобиль разогнали до скорости ракеты
Британский автомобиль разогнали до скорости ракеты
Ради метро на Виноградарь строители уничтожили десятки деревьев в парке госзначения
Ради метро на Виноградарь строители уничтожили десятки деревьев в парке госзначения
В ГБР рассказали, кто и как убил 5-летнего мальчика в Переяславе
В ГБР рассказали, кто и как убил 5-летнего мальчика в Переяславе
В Запорожье маршрутка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе: появилось видео момента ДТП
В Запорожье маршрутка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе: появилось видео момента ДТП
Медведь «сыграл в футбол» во дворе обалдевшего американца
Медведь «сыграл в футбол» во дворе обалдевшего американца
Путин назвал русский язык «мягкой силой»
Путин назвал русский язык «мягкой силой»
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.