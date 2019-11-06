Лига Европы: украинским клубам не обещают ничего хорошего

В четверг, 7 ноября, состоятся матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», проведут свои поединки и украинские клубы.

Свои прогнозы на игры принимает авторитетная британская букмекерская контора William Hill.

Первым завтра стартует киевское «Динамо», которое сыграет в гостях с датским «Копенгагеном». На победу датчан ставят 2,45 к 1, на ничью – 3,1 к 1, а на победу киевлян – 3 к 1. Самым вероятным исходом встречи называют ничью 1-1 (5,5 к 1).

Позже вечером «Александрия» примет дома французский «Сент-Этьен». Победу украинской команды оценивают 4,2 к 1, на ничью ставят 3,4 к 1, а на победу французов – 1,9 к 1. Самым вероятным исходом встречи называют победу гостей 1-0 (5,8 к 1).

Ранее «Фраза» писала о матчах третьего тура Лиги Европы.