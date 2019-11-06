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В УПЦ рассказали, как изменилась религиозная ситуация в Украине при новой государственной власти

В УПЦ рассказали, как изменилась религиозная ситуация в Украине при новой государственной власти

При новом Президенте Украины почти прекратилась волна захватов храмов Украинской Православной Церкви, остались единичные случаи, а полиция теперь оказывает поддержку и старается защитить религиозные общины. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич во время круглого стола «Уврачевание раскола общества и роль Церкви в преодолении кризиса в Украине», который состоялся в Минске (Республика Беларусь).

Комментарий опубликован на сайте baznica.info.

«Государство практически не занимается религиозными вопросами. Предыдущая власть натворила много бед, новый Президент это понимает и старается не навредить. Это сигнал к тому, чтобы примирять людей. Общество расколото, в Церкви тоже большие проблемы. Важно дать людям возможность успокоиться и не делать резких шагов. Это и наша позиция.

В целом сейчас значительно меньше интерес общества к церковной теме и соответственно, у нас стало меньше проблем. Если бы новость о признании ПЦУ Элладской Церковью вышла при Порошенко, то это вызвало бы ажиотаж в провластных СМИ. И как следствие мы потеряли бы несколько десятков приходов, а сейчас эта информация прошла в качестве рядовой новости. Общество устало от постоянного муссирование церковных проблем. За последние недели у нас не было ни одного перехода общин», — заметил протоиерей Николай Данилевич.

Он рассказал о миротворческой деятельности УПЦ.

«Потенциал нашей Церкви в области миротворчества большой, но пока не сложилась возможность его реализации. Слишком много грязи вылито на нашу Церковь, ее стремятся маргинализировать и демонизировать. Но это не получается, ведь мы самая большая Церковь (В Украине — ред.). Каждое воскресенье в храмы приходит от 2 до 3 миллионов верующих, в праздники больше. Сейчас лучше работать не глобально, а точечно. Каждый священник и епархия должны что-то делать на своем месте и делами доказывать свой авторитет. Чтобы примирить людей, нужна третейская сила, которая бы пользовалась авторитетом у обеих сторон. Нас пропагандисты стремятся загнать в восточную часть, и удивляются, когда у нас священники служат и проповедуют на украинском языке. В условиях Украины надо, чтобы государство не вмешивалось в дела Церкви, а Церковь делала свою работу. Только таким образом мы сможем сделать свой вклад в примирение», — подчеркнул замотдела главы ОВЦС УПЦ.

Отец Николай проинформировал участников круглого стола о том, как отреагировали в УПЦ на решение Элладской Церкви признать ПЦУ.

«Жаль, что геополитические и политические факторы взяли верх над Православной Церковью в Элладе, которая подверглась внешнему давлению», — отметил он.

По словам протоиерея Николая Данилевича: «В истории Православной Церкви, особенно в эпоху Вселенских Соборов, но и не только, было много моментов, когда сторонники ересей и раздоров одерживали временные победы над Церковью. Однако, рано или поздно, приходило время и истина Христова побеждала. Не сомневаемся, что так будет и на этот раз, даже если ждать придется долго».

Участниками круглого стола «Уврачевание раскола общества и роль церкви в преодолении кризиса на Украине» были эксперты из Беларуси, Украины, России, Германии, Латвии и США.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы в соцсетях рассуждают о том, какие человеческие грехи ставят под угрозу существование нации.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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