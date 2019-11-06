Онкологи назвали неожиданный «симптом» рака печени

Врачи из британского центра Исследования рака назвали неожиданный «симптом» онкологии печени. Как выяснили журналисты «Фразы», ученые уже опубликовали свой отчет.

В нем говорится, что свидетельствовать о раке печени может быстрое утоление чувства голода во время еды.

Они пояснили, что раковая опухоль повышает давление в печени, вытесняя жидкость из вен в брюшную полость, после чего человек чувствует «сытость», хотя еще не принял весь объем пищи.

Другими симптомами опасного заболевания названы резкая потеря веса, пожелтение кожи и белков глаз, зуд и слабость.

Как писала «Фраза», медики заявили, что научились «блокировать» метастазы.