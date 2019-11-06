Олимпийская чемпионка считает, что на Олимпиаде нас ждет катастрофа

Объединить три разных направления – спорт, культуру и дела молодежи в одно министерство – это авантюра, которая может сыграть злую шутку при подготовке спортсменов к Олимпийским играм. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка Стелла Захарова, сообщает ПЛ.

«Ни один министр не в состоянии будет справиться в трех направлениях и иметь контроль над каждым из них – это просто невозможно. Что нас ждет в связи с этим на олимпийских играх? С какого уровня странами нам предстоит соревноваться? Давайте возьмем Америку и Китай. Это мощные монстры, которые создают спортивные тренды. Они имеют сумасшедшие центры для подготовки, реабилитационные центры для спортсменов, колоссальнейшую инфраструктуру для подготовки спортсменов к Олимпийским играм, чтобы они в лучшем виде представили свою страну», – комментирует спортсменка.

«А что у нас? Мы не имеем ни инфраструктуры, ни оборудования, ни министерства, ни бюджета. Зато имеем «прекрасный» имидж в мире – страна коррупционеров, поддерживающих определенную политическую силу в Америке. Мероприятия, которые создают положительный имидж страны, у нас просто игнорируют», - отметила Захарова.

«Нас ждет катастрофа в спорте, и я как никто другой это понимаю. Но осознают ли это наверху? А, может, нам вообще не нужен спорт? Так давайте тогда все распустим. Так будет и людям, и спортсменам легче. Они просто развернутся, сядут и уедут, потому что им Бог дал время, чтобы заработать себе Олимпийскую медаль и имя, а они родился в такое время, что не знают, что делать. У них не возможности пользоваться нормальной инфраструктурой, получать реабилитацию. Мне кажется, что об этом нужно сегодня очень серьезно подумать. Поэтому я просто кричу о том, что как минимум Министерство спорта должно быть отдельной структурой», – уверена олимпийская чемпионка.