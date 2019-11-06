Уехавший в Россию защитник заявил, что прекращает выступать за сборную Украины

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении выступления за сборную Украины по футболу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил на своей странице в Instagram,

«Десять лет назад я дебютировал за национальную команду, а сегодня говорю „До свидания“. Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой.», — написал он, поздравив сборную Украины с выходом на Чемпионат Европы 2020 года.

При этом футболист выразил убеждение, что «люди, которые рассылают приглашения в национальную команду», руководствуются «страхом», а «не навыками футбольного мастерства».

Отметим, что Ярослав Ракицкий дебютировал в составе сборной Украины в 2009 году. С тех пор он провел за национальную команду 54 матча, в которых забил пять голов.

Как сообщала «Фраза», в начале 2019 года защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. По его условиям, он зарабатывает по 3 млн евро за сезон на протяжении 3,5 лет.

Вскоре он был исключен из списка игроков главной команды страны на официальном сайте ФФУ. «В политику я не лезу, я спортсмен, футболист. Я знал, на что иду. Все понимали. Я принял решение и считаю, что правильно сделал», — заявил он в этой связи.