Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Уехавший в Россию защитник заявил, что прекращает выступать за сборную Украины

Уехавший в Россию защитник заявил, что прекращает выступать за сборную Украины

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении выступления за сборную Украины по футболу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил на своей странице в Instagram,

«Десять лет назад я дебютировал за национальную команду, а сегодня говорю „До свидания“. Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой.», — написал он, поздравив сборную Украины с выходом на Чемпионат Европы 2020 года.

При этом футболист выразил убеждение, что «люди, которые рассылают приглашения в национальную команду», руководствуются «страхом», а «не навыками футбольного мастерства».

Отметим, что Ярослав Ракицкий дебютировал в составе сборной Украины в 2009 году. С тех пор он провел за национальную команду 54 матча, в которых забил пять голов.

Как сообщала «Фраза», в начале 2019 года защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. По его условиям, он зарабатывает по 3 млн евро за сезон на протяжении 3,5 лет.

Вскоре он был исключен из списка игроков главной команды страны на официальном сайте ФФУ. «В политику я не лезу, я спортсмен, футболист. Я знал, на что иду. Все понимали. Я принял решение и считаю, что правильно сделал», — заявил он в этой связи.

Тэги: футбол, сборная Украины, Россия, спорт, Ярослав Ракицкий

Комментарии

Статьи

06.11.19 09:05

Взглянем на дракона. Про кризис западной системы отношений и украинский пат

Автор: Максим Михайленко

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.11.19 09:13

Бездарности пробьются сами

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова
06.11.19 12:40

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова

Автор: Дмитрий Иванческул, «Апостроф»

Выбор редакции
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Харьковский оборонный завод шокировал Зеленского

Харьковский оборонный завод шокировал Зеленского
06.11.19 15:07
540
Последние новости
06.11.19 15:36

Грипп снова напомнил о себе в Киеве
06.11.19 15:15

В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
06.11.19 15:07

Харьковский оборонный завод шокировал Зеленского
06.11.19 14:50

В Тернополе неизвестные в масках ограбили местного жителя на 1 млн гривен
06.11.19 14:23

В УПЦ рассказали, как изменилась религиозная ситуация в Украине при новой государственной власти
06.11.19 14:02

Луценко заявил, что завязал и теперь займется литературой
06.11.19 13:59

Олимпийская чемпионка считает, что на Олимпиаде нас ждет катастрофа
Фото и Видео
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
Луценко заявил, что завязал и теперь займется литературой
Луценко заявил, что завязал и теперь займется литературой
Британский автомобиль разогнали до скорости ракеты
Британский автомобиль разогнали до скорости ракеты
Ради метро на Виноградарь строители уничтожили десятки деревьев в парке госзначения
Ради метро на Виноградарь строители уничтожили десятки деревьев в парке госзначения
В ГБР рассказали, кто и как убил 5-летнего мальчика в Переяславе
В ГБР рассказали, кто и как убил 5-летнего мальчика в Переяславе
В Запорожье маршрутка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе: появилось видео момента ДТП
В Запорожье маршрутка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе: появилось видео момента ДТП
Медведь «сыграл в футбол» во дворе обалдевшего американца
Медведь «сыграл в футбол» во дворе обалдевшего американца
Путин назвал русский язык «мягкой силой»
Путин назвал русский язык «мягкой силой»
«Асфальт плавится как сыр»: в центре Киева случился очередной коммунальный коллапс
«Асфальт плавится как сыр»: в центре Киева случился очередной коммунальный коллапс
В Киеве сняли эпичную рекламу известной «игрушки»
В Киеве сняли эпичную рекламу известной «игрушки»
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.