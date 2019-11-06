Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Украинцы в соцсетях рассуждают о том, какие человеческие грехи ставят под угрозу существование нации

Украинцы в соцсетях рассуждают о том, какие человеческие грехи ставят под угрозу существование нации

Православные украинцы в соцсетях рассуждают о том, какие грехи, которые люди совершают сегодня, способны навлечь гнев Божий. Как выяснили журналисты «Фразы», пользователи социальных сетей написали об этом на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

В Фейсбук пользователи считают, что это могут быть грехи церковного раскола, пропаганда однополой любви и отсутствие любви к ближнему.

«Многие сейчас уже в пропасти, не понимая того. Раскол, ненависть друг к другу, месть. Большинство далеки от веры,[...] нет страха Божиего в глазах», — написала Людмила Химич.

«Раскол и захват церквей. Господь поругаем не бывает», — подчеркнул Руслан Жуковский.

Татьяна Поздняк пишет: «Нужно больше уделять внимания детям, их воспитанию. Очень много детей с искалеченной судьбой из-за пьянства родителей, из-за их безответственности».

«Расколы в Церкви, пропаганда однополых браков», — написал Афанасий Кедик.

«Если наш народ будет стремиться и дальше к европейским ценностям, которые есть Содом и Гомора, то никто нас не спасет. Погибнет вся страна и все мы», — считает Елена Андреева.

Анна Лысенко напомнила, что Православная Церковь учит, что «всякий нераскаянный грех ведет человека в погибель. В совокупности и общество. Неверие, отсутствие совести и любви. Обратить внимание нужно на подрастающее поколение и маленьких детей. Оградить их от информационной „чумы“ и привести их с покаянием в Истинную Церковь. Вручить Богу и себя, и детей».

Пользователи соцсети считают также, что многие люди сегодня нарушают заповеди Божии, создавая идолов.

«Как в Евангелие Христос говорил, две главные заповеди нужно соблюдать: возлюби Господа всем сердцем твоим и всем помышлением; возлюби ближнего как самого себя. Сейчас в нашей стране все наоборот. Сделали из страны идола и поклоняются всем национальным атрибутам. И разжигают ненависть среди людей. Нам всем сейчас как никогда нужна любовь друг к другу, которая сможет покрыть все наши грехи, потому что „не зло победит зло, но любовь“», — отметила Марина Севастьянова.

«Человеческое общество уклоняется от любви и ежедневно погружается в темные состояния — зависти, жадности, подозрительности, ненависти, ссор, вражды, конфликтов, войн... При этом стыдливо прикрывает свое падение рассуждениями о национальных интересах», — написал Валерий Олизько.

«В сознании народа глубоко укоренено воровство и ложь, они настолько вжились, что по-другому никто не представляет бытия, от этого 0% реакции на высшие власти, они воруют и врут, и ничего не меняется. К сожалению, сейчас захлестнула волна ненависти, насилия, злобы и невежества», — пишет Елена Кошина.

Василий Мороз назвал три греховные причины, которые, по его мнению, ведут Украину в пропасть: «первая — раскол от 92-го года и до сих пор, вторая — боль, слезы и смерть больных детей, от которых отвернулось государство и общество, третья — война».

«Только Господь знает, какой грех способен вызвать гнев. Тем более, не могу ответить в масштабах нации. Каждый православный должен спасать свою душу. Гордость — крупнейший грех, она порождает все остальные. Ангел стал падшим, возгордившись», — напомнила Ирина Городнюк.

«Каждый из нас грешен своими грехами. Если количество и качество грешников превысит количество и качество кающихся, то нация исчезнет», — отметила Наталья Орлова.

«Самый большой грех — это гордыня. От нее рождается вероотступничество, зависть, злорадство, ненависть», — написала Алла Подпалая.

В Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи отметили, что гордыня ведет людей в пропасть.

«Гордыня, мысль о том, что украинцы — это какая-то особая нация уже привела нашу страну в пропасть. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать», — написал пользователь соцсети под именем natellaa8.

«Гордыня, блуд, убийство (аборты), раскол и так далее. Прости нас Господи и помилуй», — пишет natia1872.

«Лень. Лень познавать Бога. Лень дойти до храма. Лень в деле собственного спасения. Лень в молитве», — считает skiba.ilia.

«Гордыня, в первую очередь, потом — жадность, потом — водка, потом — что мало детей в семьях; поток вражды», — написал пользователь z__s__nau.

Пользователь Инстаграма vera_nadegda_lubov7 считает пагубным грехом гордость.

«Гордость. У нас отобрали храм, все осталось там, даже книжечки за упокой. И знаете, мы их забрали — с небольшим трудом. Скажите, зачем они им?В нашей общине умер мальчик, у нас не было ткани черной, которой покрывают машину, и мы попросили нам не отдать, а одолжить. И тут ответ: „Перейдите к нам, тогда отдадим“. Что это? Разве не гордость? У нас к ним ноль претензий, только сожаления».

«Блуд. Вы посмотрите, что распространяется через интернет. Это свободно смотрят дети, которым 8-12 лет!», — возмущена 9308_elena.

«Невежество, блуд, сребролюбие и гордыня убивают души наших сограждан», — считает alex_k_ch.

Ранее «Фраза» сообщала, что тысячи украинцев в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 75-летием.

Тэги: общество, православие, грех, соцсети, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

06.11.19 09:05

Взглянем на дракона. Про кризис западной системы отношений и украинский пат

Автор: Максим Михайленко

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.11.19 09:13

Бездарности пробьются сами

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова
06.11.19 12:40

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова

Автор: Дмитрий Иванческул, «Апостроф»

Выбор редакции
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Харьковский оборонный завод шокировал Зеленского

Харьковский оборонный завод шокировал Зеленского
06.11.19 15:07
540
Последние новости
06.11.19 15:36

Грипп снова напомнил о себе в Киеве
06.11.19 15:15

В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
06.11.19 15:07

Харьковский оборонный завод шокировал Зеленского
06.11.19 14:50

В Тернополе неизвестные в масках ограбили местного жителя на 1 млн гривен
06.11.19 14:23

В УПЦ рассказали, как изменилась религиозная ситуация в Украине при новой государственной власти
06.11.19 14:02

Луценко заявил, что завязал и теперь займется литературой
06.11.19 13:59

Олимпийская чемпионка считает, что на Олимпиаде нас ждет катастрофа
Фото и Видео
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
Луценко заявил, что завязал и теперь займется литературой
Луценко заявил, что завязал и теперь займется литературой
Британский автомобиль разогнали до скорости ракеты
Британский автомобиль разогнали до скорости ракеты
Ради метро на Виноградарь строители уничтожили десятки деревьев в парке госзначения
Ради метро на Виноградарь строители уничтожили десятки деревьев в парке госзначения
В ГБР рассказали, кто и как убил 5-летнего мальчика в Переяславе
В ГБР рассказали, кто и как убил 5-летнего мальчика в Переяславе
В Запорожье маршрутка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе: появилось видео момента ДТП
В Запорожье маршрутка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе: появилось видео момента ДТП
Медведь «сыграл в футбол» во дворе обалдевшего американца
Медведь «сыграл в футбол» во дворе обалдевшего американца
Путин назвал русский язык «мягкой силой»
Путин назвал русский язык «мягкой силой»
«Асфальт плавится как сыр»: в центре Киева случился очередной коммунальный коллапс
«Асфальт плавится как сыр»: в центре Киева случился очередной коммунальный коллапс
В Киеве сняли эпичную рекламу известной «игрушки»
В Киеве сняли эпичную рекламу известной «игрушки»
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.