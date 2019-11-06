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Стало известно, когда в Украине, наконец, пройдет перепись населения

Стало известно, когда в Украине, наконец, пройдет перепись населения

Кабинет министров Украины утвердил сроки проведения переписи населения Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Офис омбудсмена на официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, в качестве сроков проведения всеукраинской переписи населения определены ноябрь-декабрь 2020 года.

При этом Уполномоченная по правам человека обсудила с специалистам в сфере защиты персональных данных объем сведений о лицах, которые будут собираться во время переписи, и обеспечение надлежащего уровня защиты собранных данных.

В то же время, каков будет этот объем, не уточняется.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2018 года Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию, которая будет заниматься подготовкой к проведению переписи.

Летом того же года правительство заявило о намерении провести «пробную» перепись населения в Украине в декабре 2019 года.

30 августа 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения уже до конца 2019 года.

В сентябре директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова сообщила, что до конца года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области пройдет пробная перепись населения.

Напомним, последняя перепись населения Украины проводилась в 2001 году. В мировой практике переписи населения проводят приблизительно каждые 10 лет.

Следующую перепись населения правительство планировало на 2010 год. Впоследствии перепись переносили трижды на год позже. Однако в 2013 году Кабмин принял решение перенести перепись на 2016 год. Тогда эксперты прокомментировали такое решение желанием власти направить средства, которые были бы потрачены на перепись, на более «электорально выгодные вещи» перед предстоящими президентскими выборами.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, омбудсмен, перепись населения, новости Украины

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