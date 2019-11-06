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В Церкви объяснили, почему человек впадает в депрессию и как выйти из нее

В Церкви объяснили, почему человек впадает в депрессию и как выйти из нее

Люди ставят перед собой неправильные цели, и, не достигнув их, впадают в депрессию. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Комментарий владыки опубликован на сайте Запорожской епархии.

«Душа современного человека, истерзанная грехом, мучается, мечется и не находит выхода из создавшегося положения. И как результат — отчаяние и ропот. Сколько сейчас людей, которые испытывают подобное состояние? А все потому, что человек ставит перед собой неправильные цели, и, не достигнув этих целей, впадает в депрессию», — сказал митрополит Лука.

Архиерей рассказал, что Украина занимает первое место в Европе по количеству больных депрессией.

«По данным Всемирной организации здоровья наша страна занимает первое место в Европе по количеству людей больных депрессией. Сколько сейчас таких людей, которые ходят по улицам наших городов, а сколько тех, кто сейчас находится у власти из их числа? А чего хорошего можно ждать от таких людей? Разве можно от них ждать улучшения условий жизни?», — спрашивает владыка.

Митрополит Лука обратил внимание на то, какие мысли посещают человека, страдающего депрессией.

«О чем думает больной человек? Он думает только о том, что его гложет и мучит. Он больше ни о чем не может думать. Когда человек в таком состоянии, он становится легкой добычей дьявола. Его душа не в состоянии сражаться с дьяволом без помощи Божией. Когда на страже сердца стоит Господь, то никто к нему не приблизиться. Но нужно и самому что-то делать, нужно бороться со своими грехами. Если этого не делать, то результатов положительных не будет. Нужно действовать, а не пассивно взирать на иконы и ждать, когда Господь нам поможет», — подчеркнул он.

Запорожский митрополит призвал следовать примеру Богородицы.

«Посмотрите на образ Матери Божией! Была ли Ее жизнь пассивной и преисполненной лишь радужных иллюзий? В Ее жизни было больше суровой реальности, чем у многих из нас. Но Она не сдавалась, не подстраивалась под обстоятельства, и уж тем более не впадала в депрессию. Теперь Она молится за нас пред престолом своего Божественного Сына, а мы идем к Ней со слезами и проблемами, а Она нам всем помогает, потому что нас любит. Мы же по-прежнему грешим, а Она нас по-прежнему любит. Но достойны ли мы этой любви? Нет, потому что мы, согрешая, становимся одними из тех, кто истязал и мучил Ее Сына. Но Матерь Божия, как любящая мать хочет видеть нас счастливыми и постоянно просит своего Сына о милости к нам. Господь проявляет эту милость, но она проявляется в жизни человека тем чаще, чем он проявляет свою верность Богу. Милость Божия имеет решающее значение в нашей жизни», — сказал владыка Лука.

Митрополит отметил, что «Господь готов подарить нам достойную и счастливую жизнь, но счастливую не по меркам этого изменчивого мира. Праведная душа уже здесь на земле может испытать радость вечного блаженства. Пример тому угодники Божии, которые заслужили этого своей непримиримой борьбой со грехами и страстями. Господь желает, чтобы мы всегда были готовы встретить Его, призывает нас всегда быть на страже своего сердца, внимательно следить за своими словами, делами и мыслями, чтобы не впасть в заблуждение».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, из-за чего душа лишается благодати.

Тэги: общество, депрессия, новости православия, УПЦ, новости Украины

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