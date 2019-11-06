Медики заявили, что научились «блокировать» метастазы

Ученые из биомедицинского исследовательского центра Корнелльского университета и Пресвитерианской больницы Нью-Йорка (США) заявили, что сумели «блокировать» метастазы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в их отчете.

Как цитирует исследователей издание Medical Xpress, они выявили свойства белка CEMIP, которое способствует распространению раковых клеток в мозг. Ученые говорят, что он провоцирует кровеносные сосуды и резидентные иммунные клетки «вырабатывать воспалительные молекулы, которые способствуют метастазированию раковых клеток в мозг».

В то же время, проведя опыты на животных, ученые блокировали белок и убедились, что это замедлило распространения метастаз в мозг.

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