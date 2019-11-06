Известный хорватский футболист придумал прибыльный бизнес, играя за киевское «Динамо»

Известный хорватский футболист, бывший капитан киевского «Динамо» Домагой Вида занялся сельским хозяйством. Как выяснили журналисты «Фразы», он выращивает черных свиней.

Как сообщает iSport.ua со ссылкой на местную прессу, идея такого бизнеса зародилась у футболиста шесть лет назад, когда он еще играл за «Динамо». Впоследствии он вместе с друзьями создал компанию Sin ravnice, которая занимается выращиванием черных свиней, а также производством и продажей мясных продуктов.

Кроме того, по данным издания, с прошлого года Вида является одним из 64 владельцев компании Marinada doo, которая занимается перерабатывающей промышленностью. В частности, консервированием фруктов и овощей.

Ожидается, что бизнес будет приносить ему не меньший доход, чем зарплата футболиста.

Отметим, что на данный момент хорват также продолжает играть в футбол и выступает за турецкий «Бешикташ», где зарабатывает 2,5 млн евро в год.

Как сообщала «Фраза», 7 июля 2018 года Домагой Вида, выступая за сборную Хорватии в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу забил гол в ворота сборной России, после чего выкрикнул «Слава Украине!».

Это спровоцировало скандал.