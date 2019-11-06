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День освобождения Киева: украинцам напомнили о потерях

День освобождения Киева: украинцам напомнили о потерях

В среду, 6 ноября, Украина празднует 76-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Как выяснили журналисты «Фразы», вокруг этой даты до сих пор продолжаются споры.

Писатель и колумнист нашего издания Дмитрий Факовский напомнил о том, какими были потери советской армии при форсировании Днепра и освобождении Киева.

В частности, он сообщил: «Антисоветские пропагандисты, говоря о потерях нашей армии, спекулируют цифрами, называя от 400 тысяч до миллиона погибших, которых безжалостная сталинская рука бросила на Киев. При этом немцы и их союзники, находясь в куда более выгодных условиях, держа оборону на крутых и недоступных берегах Днепра, потеряли всего от 100 до 400 тысяч человек».

По его словам, «на самом деле всё обстоит несколько иначе. Всего захваченный Киев обороняли более 600 тысяч человек. Большинство историков сходятся в цифрах, что потери немцев и их союзников составили около 400 тысяч человек, тогда как у РККА — 418 тысяч».

Также автор говорит: «Немецкий фельдмаршал Эрих Манштейн вспоминал, что более высокие потери РККА объективны и объясняются её атакующими действиями. О том, что «Киев забросали трупами», не говорили даже наши враги».

Он напоминает: «Нашим солдатам приходилось форсировать более полукилометра водной поверхности Днепра, преодолевать воздвигнутые валы, будучи всячески стеснёнными в манёврах из-за особенности местности. Если же учитывать, что потери обороняющейся стороны, как правило, в два раза меньше, чем у атакующей, операцию по освобождению Киева можно назвать выдающейся».

Также в своей публикации писатель опровергает миф о том, что Киев было приказано освободить к 7 ноября.

Ранее «Фраза» писала, как будет праздноваться 76-я годовщина освобождения Киева.

Тэги: Киев, общество, СССР, история, Великая Отечественная война, освобождение

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