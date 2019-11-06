Ученые выяснили, что курение сводит людей с ума

Ученые заявили, что курение может свести человека с ума. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли генетики из Великобритании.

Как цитирует исследователей издание Psychological Medicine, было выявлено, что никотин, попадающий в организм в результате курения, порождает «депрессию и шизофрению».

В ходе своей работы ученые изучили ДНК полумиллиона граждан страны, после чего и заметили тревожную закономерность между курение и душевными болезнями.

Исследователи полагают, что «никотин нарушает работу серотонина и дофамина – двух важнейших сигнальных молекул мозга, которые участвуют в развитии шизофрении и депрессии».

Как писала «Фраза», ученые назвали опасную для мужчин частоту пульса.

Ранее ученые назвали главные причины инсульта.