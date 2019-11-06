Рейтинг толстосумов: Билл Гейтс «скатился» на третье место

В рейтинге самых богатых людей мира произошло существенное изменение. Как выяснили журналисты «Фразы», создатель компании Microsoft Билл Гейтс скатился на третье место.

Как сообщает журнал Forbes, его обогнал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чье состояние на данный момент составляет 107 миллиардов долларов.

У Билла Гейтса на двести миллионов долларов меньше.

Продолжает же возглавлять список владелец площадки Amazon Джефф Безос: его состояние равно 112,4 миллиардам долларов.

Как писала «Фраза», впервые за двадцать лет состояние Билла Гейтса перевалило за сто миллиардов долларов.

Ранее Билл Гейтс показал китайцам необычный туалет без воды.