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Киевлян предупредили о штормовом ветре

Киевлян предупредили о штормовом ветре

Погода в Киеве стремительно портится. Как выяснили журналисты «Фразы», на среду, 6 ноября, ожидается штурмовой ветер.

Такую информацию приводит пресс-служба КГГА.

Сообщается, что в украинской столице ожидаются сильные порывы до пятнадцати-двадцати метров в секунду.

Людей призывают быть осторожными: закрывать окна и двери, не ходить под деревьями и не парковать под ними автомобили.

При этом будет жарко: днем ожидается до 16-19 градусов плюс.

Сегодня в Киеве должно быть сухо, но уже ночью ожидается дождь.

Как писала «Фраза», стало известно, когда в Киеве снова зарядят дожди.

Тэги: Киев, общество, ветер, новости Украины

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