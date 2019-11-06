Киевлян предупредили о штормовом ветре

Погода в Киеве стремительно портится. Как выяснили журналисты «Фразы», на среду, 6 ноября, ожидается штурмовой ветер.

Такую информацию приводит пресс-служба КГГА.

Сообщается, что в украинской столице ожидаются сильные порывы до пятнадцати-двадцати метров в секунду.

Людей призывают быть осторожными: закрывать окна и двери, не ходить под деревьями и не парковать под ними автомобили.

При этом будет жарко: днем ожидается до 16-19 градусов плюс.

Сегодня в Киеве должно быть сухо, но уже ночью ожидается дождь.

Как писала «Фраза», стало известно, когда в Киеве снова зарядят дожди.