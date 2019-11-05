Лихорадка денге спровоцировала массовый мор людей в Гондурасе

Бушующая в Гондурасе лихорадка денге продолжает уносить людские жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», по последним данным, жертвами болезни стали уже 155 человек.

Такие цифры официально приводит Минздрав страны.

Эпидемия продолжается уже 43 недели. Ее называют сильнейшей за последние полсотни лет.

Всего лихорадкой денге заразились почти 95 тысяч людей. Отмечается, что около восьмидесяти погибших – это дети 5-9 лет.

Как писала «Фраза», в Перу зафиксирована вспышка страшной лихорадки: заразились уже под тысячу людей.

Ранее ученые научились прогнозировать эпидемии по отходам комаров.