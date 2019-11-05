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Главные новости за 5 ноября 2019 года

Главные новости за 5 ноября 2019 года

Названа приблизительная цена одного гектара украинской земли. В Кабинете министров назвали примерную стоимость одного гектара украинской земли после запуска соответствующего рынка в следующем году. Приблизительную цифру озвучил советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак.

Стало известно, когда в Киеве снова зарядят дожди. В Киеве еще пару дней продлится хорошая сухая погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Украинцев предупредили о новой форме мошенничества на популярной площадке объявлений. Мошенники наладили новую схему обмана доверчивых граждан в Украине. С этим столкнулись люди, которые продают свои вещи на сайте объявлений OLX.

Масштабный пожар в центре Ровно уничтожил целый ресторан. Ночью в центре Ровно на улице Соборная, 11б, произошло огненное ЧП. Тут горел ресторан Lion.

ЧП в Киеве: дети совершили дерзкий побег из известной психушки. Ночью в Киеве произошло ЧП. Из знаменитой психиатрической больницы имени Павлова (улица Кирилловская, 103 в Подольском районе) сбежали три девушки.

108-летняя британка раскрыла неожиданный секрет своего долголетия. 108-летняя британка Дороти Флауэрс раскрыла секрет своего долголетия. Недавно она отметила очередной день рождения.

Тэги: Киев, общество, погода, мир, Земля, политика

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