Главные новости за 5 ноября 2019 года

Названа приблизительная цена одного гектара украинской земли. В Кабинете министров назвали примерную стоимость одного гектара украинской земли после запуска соответствующего рынка в следующем году. Приблизительную цифру озвучил советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак.

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Украинцев предупредили о новой форме мошенничества на популярной площадке объявлений. Мошенники наладили новую схему обмана доверчивых граждан в Украине. С этим столкнулись люди, которые продают свои вещи на сайте объявлений OLX.

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