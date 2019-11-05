Аномальная жара: в Киеве установлены очередные температурные рекорды

Осень продолжает радовать киевлян и гостей украинской столицы хорошей погоды. Как выяснили журналисты «Фразы», были установлены очередные температурные рекорды.

Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Минувшая ночь на вторник, 5 ноября, стала самой жаркой за все 130 лет метеорологических наблюдений. Температура воздуха не опускалась ниже 12,3 градусов.

Так же жарко в этот день было в 1930 году.

Накануне же днем были побиты рекорды: дневная температура достигла 17,6 градусов, что на 2,7 градуса выше показателя 1957 года; cреднесуточная же температура воздуха в Киеве составила 12,9 градуса: это на 0,6 градуса выше показателя 1996 года.

Синоптики отмечают, что по климатическим данным, такое значение соответствует 21 сентябрю.

Как писала «Фраза», стало известно, когда в Киеве снова зарядят дожди.

Ранее в Киеве был побит очередной «бородатый» температурный рекорд.