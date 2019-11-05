В Харькове задержали педофила, который пытался совратить свою малолетнюю племянницу

В Харьковской области полиция задержала педофила, который совершал развратные действия в отношении своей семилетней племянницы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

В частности, как сообщается, в понедельник, 4 ноября, 28-летняя жительница пос. Безлюдовка сообщила в полицию о развратных действиях своего родного брата. По месту жительства заявительницы полицейские задержали 37-летнего мужчину, который год назад освободился из мест лишения свободы, а последние несколько недель жил у сестры.

В ходе досудебного расследования стало известно, что вечером женщина уложила спать детей — 7-летнюю дочку и 3-летнего сына — и ненадолго ушла из дома. Когда вернулась, увидела, что ее брат лежит у детей в постели полуобнаженным и прикасается к девочке.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о развращении несовершеннолетних. Подозреваемый задержан, ему угрожает лишение свободы на срок до 8 лет.

Как сообщала «Фраза», в конце мая 2019 г сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к маленькому сыну своей сожительницы.

В июле в Одессе 44-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.

В сентябре 2019 года в Купянском районе Харьковской области 31-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.

Напомним, 11 июля 2019 года депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект № 6449, которым предусматривается химическая кастрация лиц, признанных виновными в насильственных действиях над детьми.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский наложил на него вето.