Названа приблизительная цена одного гектара украинской земли

В Кабинете министров назвали примерную стоимость одного гектара украинской земли после запуска соответствующего рынка в следующем году. Как выяснили журналисты «Фразы», приблизительную цифру озвучил советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак.

Он считает, что один гектар земли будет стоить «около двух тысяч долларов».

Как цитирует его УНИАН, советник сказал: «Если бы внедрялась первая предложенная модель рынка земли, там, где есть все игроки, цена была бы порядка двух тысяч долларов за гектар по стране».

По его словам, цена земли будет колебаться «в зависимости от области».

Он также добавил, что, «по другой модели, в которой есть ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуску к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше: около 1,9 тыячи долларов за гектар».

Также представитель правительства добавил, что «на следующих этапах внедрения рынка земли цена за гектар будет напрямую зависеть от кредитных ставок».

Так, он уточнил: «Если кредитная ставка для Украины будет 5%, то вы среднюю аренду, которая будет двести долларов, умножаете на двадцать, и земля будет стоить четыре тысячи долларов. Почему в Европе такая высокая стоимость земли? Потому что у них денежный ресурс очень доступный, условно говоря, нулевая ставка».

Как писала «Фраза», по закону о рынке земли есть серьезные проблемы.

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