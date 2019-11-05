«Набросился на печенье»: Гордон рассказал о встрече с уставшим и оголодавшим Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский недосыпает и не имеет времени на то, чтобы нормально поесть. Как выснили журналисты «Фразы», об рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, около трех недель назад он встречался с главой государства в его Офисе на Банковой, когда там поставили «вазочки с печеньем». «И президент сразу набросился на печенье, как изголодавшийся человек. Я спросил: а что случилось? Он говорит: я голодный, просто не имею времени поесть», — рассказал Гордон, добавив, что это печенье «он хаотично запивал водой».

«То есть — измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший. Но — искренне пытающийся что-то сделать для своей страны», — заключил Гордон.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2019 года участник студии «Квартал 95» Евгений Кошевой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «немного подустал».