На Полтавщине осоловевший от алкоголя папаша убил собственного 6-месячного сына

Нетрезвый парень убил своего шестимесячного сына в Полтавской области. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области.

В частности, как сообщается, поздно вечером 4 ноября в с. Вовчик Лубенского района местный врач нашел тело новорожденного мальчика.

По предварительной информации правоохранителей, мальчику нанес телесные повреждения его отец, находившийся в нетрезвом состоянии.

Сейчас тело ребенка направили на экспертизу для установления причины смерти. 21-летнего горе-отца задержали, открыто уголовное производство.

Как сообщала «Фраза», 1 февраля 2014 года в Киеве двухлетний мальчик умер от многочисленных травм, нанесенных ему сожителем матери.

15 октября 2018 года в Богородчанское отделение полиции Ивано-Франковской области позвонила жительница одного из сел и сообщила об убийстве своего новорожденного ребенка. По информации правоохранителей, сразу после родов на территории своего дома женщина нанесла маленькому сыну около четырех ударов ножом в область шеи, в результате чего младенец скончался.

На следующий день житель Мелитополя напал с ножом на спящего 9-летнего сына, в результате чего мальчик умер в реанимации.