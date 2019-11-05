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Дело «Роттердам+» должны были закрыть еще год назад ввиду отсутствия преступления, — СМИ

Дело «Роттердам+» должны были закрыть еще год назад ввиду отсутствия преступления, — СМИ

НАБУ должно было закрыть дело по «Роттердам+» еще год назад, поскольку экспертизы подтвердили обоснованность формулы, но следствие решило сфальсифицировать другую экспертизу и умышленно затягивает расследование. Об этом говорится на Facebook «Страсти», пишет «Антикор».

«Страсти» сообщают, что НАБУ и САП фальсифицируют расследование по делу «Роттердам+». В частности, в начале прошлого месяца СМИ обнародовали переписку прокурора САП Ольги Яровой с КНИИСЭ, свидетельствующей о том, что прокурор пыталась давить на экспертов, манипулировать результатами экспертизы и затягивать ее. А недавно в сеть слили результаты самой экспертизы КНИИСЭ. Из которых следует, что никаких нарушений законодательства при работе формулы «Роттердам+» не было. При этом экспертиза была завершена еще 15 августа прошлого года. После чего дело должно было быть прекращено.

«Именно тогда, после получения выводов экспертов НАБУ и должно было закрывать дело — потому что экспертиза КНИИСЭ была заказана ведомством Сытника. Как, кстати, и экспертиза Института экономики и прогнозирования НАНУ. И обе экспертизы говорили о том, что состава преступления — нет. Но дело не закрыли, а начали тянуть время, используя для этого бесконечные запросы и уточнения, которые отправляла экспертам прокурор Яровая», — отмечают «Страсти».

После президентских выборов и смены власти, НАБУ и САП при помощи СБУ «подготовили» другую экспертизу, якобы доказывающую нанесенные от введения «Роттердам+» убытки.

«Получается очень неприятная, даже криминальная история. Есть экспертизы уполномоченных органов, они говорят о том, что состава преступления нет, дело надо закрывать. Дело не закрывается, искусственно затягивается, на экспертов давят. Меняется власть. Новых доказательств не появляется. Но — сотрудники НАБУ сами пишут „справку“ об убытках от формулы. И передают справку на экспертизу в СБУ, что, в общем-то, уже нонсенс, когда один правоохранительный орган делает „экспертизу“ для другого на основе абсолютно никчемного документа», — акцентируют «Страсти».

Вдобавок ко всему прокурор САП открыто заявляет, что сам будет решать, какие экспертизы предоставлять суду, а какие нет. И фактически скрывает от суда доказательства, подтверждающие экономическую обоснованность и законность формулы. Однако, по мнению «Страстей», Антикоррупционный суд не станет подыгрывать НАБУ и САП и затребует все наличные экспертизы, после чего избирательность следствия станет очевидной, что грозит расследованием уже в отношении самих детективов.

«Антикоррупционный суд вряд ли захочет закапывать свою репутацию, еще не успев как следует ее заработать. Он затребует все проведённые следствием экспертизы. И тогда получится большой скандал. Потому что станет очевидной избирательность следствия, которое отказалось от приобщения к делу доказательств невиновности подозреваемых, а напротив — искусственно сформировало фиктивные доказательства виновности. По предварительному сговору группы лиц. Эти действия описаны в статье 372 ККУ — привлечение заведомо невиновного к криминальной ответственности. Поле деятельности для ГБР», — прогнозируют «Страсти».

Напомним, ранее адвокат экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по «Роттердам+», подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу «Роттердам+» со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало «экспертизу» в СБУ по собственному «темнику».

Ранее известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook опубликовал фотокопию отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), проводивший официальную экспертизу формулы «Роттердам+» по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2018 году. Согласно отчету, эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЭКУ № 289, более известной как «формула Роттердам +».

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