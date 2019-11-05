ЧП в Киеве: дети совершили дерзкий побег из известной психушки

В ночь на вторник, 5 ноября, в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», из знаменитой психиатрической больницы имени Павлова (улица Кирилловская, 103 в Подольском районе) сбежали три девушки.
Как передает «Информатор», двум девушкам было пятнадцать лет, а еще одной – семнадцать.
Для побега они решили выпрыгнуть в окно психушки. Старшая из девушек пострадала.
Младшие пациентки сбежали, но их вскоре нашли у их тетки, которая жила недалеко от больницы.
Как писала «Фраза», главврача Сумской психбольницы подозревают в пытках пациентов.
Ранее в Киеве женщина неделю жила с трупом сына в одной квартире.