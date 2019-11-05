Отныне узнать стоимость растаможки «евроблях» можно не вставая с дивана

Государственная таможенная служба запустила калькулятор ориентировочной таможенной стоимости авто при оформлении на таможне. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал глава таможни Максим Нефедов.

По его словам, сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин и более чем 2300 моделей.

«Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого», — написал глава ГТС, опубликовав ссылку на калькулятор.

Как сообщала «Фраза», в августе 2019 года Офис президента Украины решил продлить отсрочку штрафов для автомобилей, которые ездят на еврономерах на три месяца.