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Губернаторов будут оценивать по-новому, — Юрий Голик

Губернаторов будут оценивать по-новому, — Юрий Голик

Правительство решило изменить систему оценки эффективности работы губернаторов и подчиненных им обладминистраций. Об этом шла речь на совещании у министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, — пишет LB.UA со ссылкой на страницу в Фейсбук советника премьер-министра Юрия Голика.

В частности, Юрий Голик напоминает, что раньше оценка работы губернаторов включала пункты, на которые руководство области зачастую не имело никакого влияния, и от этого такие критерии были нерепрезентативны и неэффективны.

«В прошлом деятельность губернаторов и подчиненных им ОГА оценивалась по параметрам, на которые они, зачастую, никак не могли повлиять», — пишет Юрий Голик и называет эти устаревшие критерии. Среди них, например, уровень средней зарплаты по области, средняя задолженность по зарплате или уровень иностранных инвестиций. Эти показатели хотя и важны, но не находятся в прямом ведении руководителей областей.

Гораздо эффективнее установить такую систему оценки, которая бы позволила оценивать губернаторов по их реальным делам, — считает Юрий Голик.

На совещании у Дмитрия Дубилета, в частности, прозвучали такие пункты, по которым планируется оценивать губернаторов и ОГА: какой процент собственных доходов областного бюджета идет в бюджет развития; какой процент потребления газа был замещен альтернативными источниками; сколько котельных на альтернативных видах топлива открыто в области и какова их суммарная мощность; сколько километров дорог капитально отремонтировано и какой их прирост; капитальные расходы областного бюджета в пересчете на 1 000 жителей; количество детей в очереди в детские садики; количество школ, 100%-но доступных для детей с особыми потребностями и их процент и другие.

Кстати, Юрий Голик сообщает также о том, что введение новых норм оценки может в ближайшем будущем коснуться не только высшего руководства областей. «Параллельно похожий документ мы пишем сейчас в Институте будущего для всех органов местного самоуправления», — пишет Юрий Голик.

Некоторое время назад Юрий Голик назвал 8 причин необходимости строительства в Украине качественных дорог. Именно хорошая дорожная сеть, по его мнению, должна привлечь инвестиции и привести к росту экономики страны в целом.

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