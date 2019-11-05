Помпео назвал украинцев «нацией с глубокой историей коррупции»

Президент США Дональд Трамп и его администрация поддерживали Украину и хотела бы, чтобы ее власти преодолела коррупцию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил Государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью радио KCMO.

Как сообщает «Украинская правда», он не стал прямо отвечать на вопрос об участии адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в общении с официальным Киевом, но подчеркнул, что команда американского лидера была сосредоточена на нескольких вещах. «Во-первых, это нация с глубокой историей коррупции — и наша миссия, миссия посла, миссия господина Волкера была очень четкой: создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда смогли выполнить то, о чем они говорили во время своей кампании, а это — уменьшить риск коррупции», — заявил в этой связи Помпео.

При этом он подчеркнул, что бывший президент Барак Обама отказался предоставлять украинцам «инструменты, оружейные системы, необходимые для защиты нации», когда они испытали агрессию со стороны России в то время, как «президент Трамп последовательно — не раз, не два, а три раза — предоставил эти системы вооружения украинскому народу и украинскому руководству».

Как сообщала «Фраза», в начале ноября 2019 года американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации президента США сообщили о его «непреодолимой ненависти» по отношению к бывшему руководству Украины.