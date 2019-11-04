Экс-начальник управления ГПУ украл дела о расстреле милиционеров во время Майдана, - Портнов

Бывший начальник управления Генеральной прокуратуры Горбатюк украл два тома оригиналов уголовного производства, касающихся расстрелов сотрудников милиции во время так называемой революции. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в свое телеграмм-канале написал известный юрист Андрей Портнов.

«Украл и спрятал вместе с видеозаписями и оригиналами документов. Мы нашли. Сегодня оба тома вместе с дисками и моим заявлением о преступлении переданы в ГБР. Ждём процессуального решения и подробного следствия, кто надоумил главного следователя Майдана потерять доказательства массовых убийств сотрудников милиции. Не переключайтесь. Скоро будем надевать это уголовное дело на голову», — добавил Портнов.