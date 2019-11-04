Главные новости за 4 ноября 2019 года

Бывшая представительница Порошенко в Раде решила сложить мандат. Но уезжать из страны не собирается. Народный депутат Украины, член фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем. «Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла», — написала Луценко, приложив к посту список своих законопроектов за все время, проведенное в Раде.

«Аккуратно послали»: СМИ рассказали о попытках Тимошенко влиться в новую власть. Народный депутат Украины, лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко несколько раз приходила в Офис президента Украины со своими предложениями по кадровым вопросам. По данным СМИ, она также не против в третий раз стать премьер-министром Украины. В частности, как сообщают источники в ОПУ, в начале октября Тимошенко приходила на Банковую с длинным списком кандидатов на различные посты, но договориться о них так и не смогла.

Стало известно, что на самом деле произошло в ОПУ между Богданом и Бакановым. Отношения между главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым действительно проблемные, однако никаких потасовок между ними не было. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. По его данным, на прошлой неделе в ОПУ состоялось совещание по вопросу эффективности действий СБУ с участием президента Владимира Зеленского, в ходе которого были даны резкие оценки в отношении эффективности работы Главного следственного управления СБУ, однако никаких драк не было, голос никто не повышал и общего решения не принимал.

2 млн рыб погибли в ходе добычи песка в Херсонской области. Около 2 млн рыб погибли на территории песчаного карьера в Голопристанском районе Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь. По его словам, в ночь на 3 ноября сотрудники Рыбинспекции зафиксировали резкий запах сероводорода в месте добычи песка. В тот момент в карьере работал землесосный снаряд. Инспекторы остановили его работу и начали контролировать водоем.

15-летний рецидивист жестоко изнасиловал, убил и ограбил свою несовершеннолетнюю подругу. В Одесской области несовершеннолетний парень убил 14-летнюю подругу, с которой в компании других детей отдыхал в лесу. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области. По словам руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, вечером 2 ноября мать потерпевшей Дарии Дробот сообщила, что дочь еще днем ​​пошла с друзьями гулять и не вернулась.

Как оказалось, связь 5G появится в Украине еще очень нескоро. Мобильная связь 5G появится в Украине еще очень нескоро. Свой прогноз дал заместитель министра цифровой трансформации cтраны Александр Шелест. В комментарии он сообщил, что на это может уйти три года. Чиновник поведал: «Хотя в Украине низкий ARPU (средние расходы на мобильную связь на одного человека в месяц), мы все-таки надеемся, что 5G придет в Украину, и это будет не через 20 лет, как было с предыдущими поколениями связи».

Пенсионер выбросился из больничного окна в центре Киева. В центре Киева со второго этажа медицинского учреждения выбросился мужчина. От полученных травм он погиб на месте происшествия. Как сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники, трагедия произошла на территории клинической больницы № 18 на бульваре Тараса Шевченко. Погибшему было 80 лет.

В киевских лесах нашли огромную свалку испорченного хлеба. В лесу под Киевом обнаружена свалка заплесневевшего хлеба. В частности, как сообщается, на гору просроченного хлеба наткнулись очевидцы у с. Фурсы Белоцерковского района Киевской области. В качестве подтверждения они опубликовали фото свалки.

Россиянин, задержанный за вандализм, выпрыгнул из окна полицейского участка в Вишневом. Гражданин Российской Федерации повредил флагшток с черно-красным флагом возле памятника «Небесной Сотни» в Вишневом Киевской области. Об этом сообщили в Отделе коммуникации в Киевской области. В частности, как сообщается, на правонарушителя указал свидетель, который заметил вандала из окна своей квартиры и сразу вызвал полицию. Как выяснили правоохранители, вандалом оказался 45-летний гражданин Российской Федерации, который имеет вид на жительство в Украине, и приехал к родственникам в с. Святопетровское, которое находится рядом с Вишневым.

В вагоне «Укрзализныци» прямо у нижней полки выросли грибы. В вагоне поезда Запорожье — Бердянск выросли грибы. Об этом сообщил николаевский блогер Егор Клецов. «XXI век. Укрзализныця. Поезд Запорожье-Бердянск», — подписал он соответствующее фото, на котором видно грибы, которые торчат из-под небрежно залепленной монтажной пеной оконной рамы, прямо между столиком и нижней полкой.

Европейский музыкальный канал назвал украинскую певицу... лучшим российским исполнителем. Популярный музыкальный телеканал MTV Europe оказался в эпицентре пикантного скандала. Тамошние организаторы перепутали Украину и Россию. Так, вручая премию MTV Europe Music Awards лучшему российскому исполнителю, они назвали победителем номинации украинскую певицу Maruv (Анна Корсун).

Синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды на эту неделю. На этой рабочей неделе, 4-8 ноября, погода не порадует украинцев. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что ближе к выходным существенно похолодает. В ближайшие дни возможен небольшой рост температур воздуха.

Трамп рассказал о своих отношениях с Украиной и Россией. Президент США Дональд Трамп поведал о своих отношениях с Украиной и Россией. Его подловили на лужайке Белого дома вашингтонские корреспонденты. Дональд Трамп назвал свои отношения с Украиной и Россией «очень хорошими». Такими же он назвал свои отношения с Китаем, имея в виду руководство страны.

Белорусские ученые утверждают, что нашли в Гродно печать Владимира Мономаха. Белорусские археологи объявили о нахождении вислой печати, которая могла принадлежать киевскому князю Владимиру Мономаху. Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского государственного историко-археологического музея. В частности, как сообщается, несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которая обычно прикреплялась к документам и письмам. По мнению ученых, ее смело можно отнести к первым годам существования Гродно и позднему периоду власти великого киевского князя Владимира Мономаха (после 1113 г).

Эксперты назвали главные правила похудения для тех, кто не любит спорт. Эксперты популярного портала FoodNews составили список основных правил похудения для тех, кто не любит заниматься спортом и ведет малоподвижный образ жизни. Специалисты уже поделились своими секретами. В публикации отмечается, что для ленивцев существют «естественные способы сжигания жира, которые менее тяжелы по сравнению с обычными упражнениями».

Под бывшим театром в Лондоне нашли... плантацию каннабиса. Необычный курьез произошел в Лондоне. Тут под бывшим Бродвейским театром полиция обнаружила плантацию каннабиса. Как пишут местные СМИ, «поляну» разбили в подземном туннеле под фундаментом здания, построенного еще в 1897 году.