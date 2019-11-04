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В Киеве побит очередной «бородатый» температурный рекорд

В Киеве побит очередной «бородатый» температурный рекорд

В понедельник, 4 ноября, в Киеве был побит температурный рекорд. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные приводит пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, сегодня в районе обеда воздух в столице Украины прогрелся аж до 14,9 градусов.

Таким образом, на пару сотых градуса был побит показатель еще 1957 года.

Не исключено, что в ближайшие пару дней будет еще теплее.

А вот к концу недели ожидается похолодание.

Как писала «Фраза», в октябре теплая осень в Киеве побила пару температурных рекордов.

Тэги: Киев, рекорд, общество, синоптик, погода

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