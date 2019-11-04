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Управделами УПЦ рассказал, как в мировом Православии отреагировали на признание ПЦУ Элладской Церковью

Управделами УПЦ рассказал, как в мировом Православии отреагировали на признание ПЦУ Элладской Церковью

Решение Предстоятеля Элладской Православной Церкви Архиепископа Иеронима относительно Православной Церкви Украины вызвало жесткую критику и неприятие в мировом Православии. Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Комментарий владыки опубликован на сайте издания «Вести».

«Решение Предстоятеля Элладской Православной Церкви вступить в общение с Православной Церковью Украины может вызвать тектонические сдвиги внутри Православного мира. Причем речь идет не о дальнейшем „параде“ признаний сформированной Константинопольским патриархатом украинской религиозной организации. Гораздо более вероятным сценарием выглядит переход Поместных Церквей к активному реагированию на антиканонические действия Фанара. Ведь до недавних пор в православной среде превалировала мысль о том, что процесс может быть обратим, что Константинополь одумается и исправит свою ошибку [...]. Именно поэтому всеобщая реакция, в целом, не выходила за рамки открытого неодобрения и отказа поддерживать политику Патриарха Варфоломея в украинском направлении», — отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что из-за такой позиции — отсутствия открытого неодобрения действий Фанара — ситуация только ухудшилась.

«Реальность засвидетельствовала неэффективность такой позиции. К сожалению, соответствующая ситуация не только не была исправлена, но еще более усугубилась. Уже не одна, а две Церкви (Константинопольский патриархат и ЭПЦ) начали падать в пропасть раскола. Данный факт невозможно игнорировать. Во многом именно по этой причине Архиерейский Собор Польской Православной Церкви на днях принял официальное заявление по „украинскому церковному вопросу“. Оно стало холодным душем для тех, кто рассчитывал на смягчение позиции Поместных Церквей в отношении ПЦУ после ее признания Предстоятелем Элладской Церкви», — рассказал митрополит.

Управделами УПЦ процитировал решение Польской Церкви по «украинскому вопросу»: «Польская Автокефальная Православная Церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей Церкви, а не для группы отступников-раскольников. Отклонения от учения Святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего Православия».

Митрополит Антоний обратил внимание на то, что в Польской Церкви «ПЦУ официально названы „раскольниками“. Гораздо значимее формулировка о факте нарушения евхаристического единства всего Православия, виновником которого — и это ни для кого не является секретом — выступают антиканонические действия Фанара».

Владыка Антоний подчеркнул, что в Эллдаской Церкви не все солидарны с мнением Архиепископа Иеронима относительно признания ПЦУ.

«Прекрасно понимают это даже в Элладской Церкви, где решение архиепископа Иеронима относительно ПЦУ вызвало жесткую критику и неприятие со стороны как епископата, так и священников.

Например, вот что сказал греческий богослов, бывший представитель Элладской Православной Церкви в Евросоюзе протопресвитер Николай Саввопулос: „Мы наблюдаем расширение предательства и раскола. Раскола, который сделал Иероним. Он думает, что он выражает мнение прихожан и священников, но он решил сам. Я разговариваю со священниками, которые чувствуют себя преданными всем этим“», — напомнил митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ рассказал, что архиереи Эллдаской Церкви призывали к рассмотрению «украинского вопроса» на Всеправославном Соборе.

«Иерархи Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим и митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим в совместном письме-обращении призвали всех Предстоятелей Поместных Православных Церквей вынести рассмотрение украинского кризиса на Всеправославный Собор.

Согласно озвученной ими позиции, только Всеправославный Собор может обладать полномочиями даровать автокефалию. Более того, рукоположения духовенства ПЦУ являются недействительными, а потому предоставление им томоса следует рассматривать в качестве очень серьезной проблемы. [...] Также было отмечено, что Архиерейский Собор Элладской Церкви, признав ПЦУ, допустил ошибку исторического масштаба», — отметил владыка.

Митрополит Антоний считает, что «учитывая этот факт, а также опасность глобального раскола Православия, предложения иерархов провести Всеправославный Собор даже без участия Патриарха Варфоломея выглядят вполне оправданной инициативой.

Если пораженный духовной гангреной член организма упорствует в своем нежелании лечиться и даже жаждет распространить заразу далее, значит здоровые члены этого организма должны отбросить колебания и начать адекватно реагировать на возникшую угрозу. Ведь если этого не сделать, погибнут все».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, из-за чего душа лишается благодати.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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