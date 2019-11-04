Как оказалось, связь 5G появится в Украине еще очень нескоро

Мобильная связь 5G появится в Украине еще очень нескоро. Как выяснили журналисты «Фразы», свой прогноз дал заместитель министра цифровой трансформации cтраны Александр Шелест.

В комментарии LIGA.net он сообщил, что на это может уйти три года.

Чиновник поведал: «Хотя в Украине низкий ARPU (средние расходы на мобильную связь на одного человека в месяц), мы все-таки надеемся, что 5G придет в Украину, и это будет не через 20 лет, как было с предыдущими поколениями связи».

Как писала «Фраза», ранее до конца текущего года хотели приступить к тестированию оборудования мобильной связи пятого поколения.

Также запуск 5G обещали уже в 2020 году.