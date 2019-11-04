2 млн рыб погибли в ходе добычи песка в Херсонской области

Около 2 млн рыб погибли на территории песчаного карьера в Голопристанском районе Херсонской области. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь.

По его словам, в ночь на 3 ноября сотрудники Рыбинспекции зафиксировали резкий запах сероводорода в месте добычи песка. В тот момент в карьере работал землесосный снаряд. Инспекторы остановили его работу и начали контролировать водоем.

В итоге, по предварительным подсчетам, погибло 1932000 рыб видов плоскирка, карп, тарань.

Между тем, как сообщает «Укринформ» со ссылкой на директора департамента экологии и природных ресурсов ОГА Юрий Попутько, эта цифра не является окончательной. «По предварительной информации, более 2 млн особей рыбы погибло. На сегодня это еще не окончательная цифра, будут подсчитывать ущерб, причиненный окружающей среде», — заявил он в ходе селекторного совещания в Херсонской облгосадминистрации.

Предварительно, причиной случившегося стал подрыв пласта песка во время работ в карьере, из-за чего из глубин поднялся серо-водород. «Поскольку рыба с лимана заходит на зимовку именно в такие места, там, где есть глубины, к сожалению, такая ситуация», — заявил Попутько, отметив, что на территории карьера ощущается сильный запах сероводорода, тогда как за ее пределами запаха нет.

В ходе совещания также стало известно, что местные жители едут на место мора собирать рыбу для последующей продажи.

Как сообщала «Фраза», в марте 2019 года на Русановском озере в Киеве произошел массовый мор рыбы, которая начала гнить и вонять. Местные жители считают, что во всем виноваты строители, которые второй год возводят мост через озеро.

1 июля массовый мор рыбы наблюдался в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского в Киеве.

Спустя несколько дней масштабный мор водных биоресурсов был зафиксирован возле с. Нерубайское Одесской области, на Хаджибейском лимане.