Эксперты назвали главные правила похудения для тех, кто не любит спорт

Эксперты популярного портала FoodNews составили список основных правил похудения для тех, кто не любит заниматься спортом и ведет малоподвижный образ жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», специалисты уже поделились своими секретами.

В публикации отмечается, что для ленивцев существют «естественные способы сжигания жира, которые менее тяжелы по сравнению с обычными упражнениями».

Среди таких правил, например – употребление продуктов, которые богаты белками. Дело в том, что белок снижает потребление энергии и приводит к «сокращению накопленного жира».

Кроме этого, следует отказаться от сладких напитков, в том числе и газировки – она как раз приводит к набору веса.

Избегать стоит и стрессовых ситуаций: стресс «влияет на режим питания и увеличивает тягу к высококалорийным продуктам».

Также всем желающим похудеть советуют питаться в конкретные часы, что помогает организму быстрее приспособиться, а также хорошенько высыпаться.

Как писала «Фраза», найден простой метод похудеть навсегда.

Ранее сообщалось, что долговременное похудение приводит к тяжёлым заболеваниям.