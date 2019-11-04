Белорусские ученые утверждают, что нашли в Гродно печать Владимира Мономаха

Белорусские археологи объявили о нахождении вислой печати, которая могла принадлежать киевскому князю Владимиру Мономаху. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом журналистам «Фразы» сообщили пресс-службе Гродненского государственного историко-археологического музея.

В частности, как сообщается, несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которая обычно прикреплялась к документам и письмам. По мнению ученых, ее смело можно отнести к первым годам существования Гродно и позднему периоду власти великого киевского князя Владимира Мономаха (после 1113 г.).

Анализ печати еще предстоит провести специалистам, но в музее считают, что она принадлежала князю, так как на одной стороне она содержит изображение Василия Кесарийского, который был небесным покровителем Мономаха. С другой стороны изображена благожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

При этом известно, что Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволодку Давидовича, который упоминается как гродненский князь в 1127 году.

Владимир Всеволодович Мономах (в крещении Василий) — великий князь киевский в 1113–1125 гг, государственный деятель, военачальник, писатель, мыслитель. Сын князя Всеволода Ярославича. Прозван Мономахом по прозванию рода матери, которая, предположительно, была дочерью византийского императора Константина IX Мономаха.