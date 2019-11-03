Главные новости за 2-3 ноября 2018 года

В ООН посчитали количество мирных жертв войны на Донбассе. В результате российской агрессии России на Донбассе погибли более 3300 мирных жителей. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека. Еще около 9 тыс. гражданских лиц получили ранения или были травмированы, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн — нуждаются в помощи.

Глава СБУ среди недели выбил зуб главе ОПУ, который с тех пор не выходит на работу, — соцсети. 30 октября в Офисе президента Украины произошло столкновение между его руководителем Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. В ОПУ эту информацию опровергли. В частности, как сообщил на своей странице в Facebook известный журналист, главред расследовательствого проекта «ОРД» и бывший руководитель пресс-службы СБУ Станислав Речинский, инцидент произошел в среду, якобы из-за назначения начальника Главного следственного управления СБУ. «Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка», — написал Речинский, добавив, что в результате «Богдану выбили зуб» и он «с тех пор на работу не выходит».

Одиозный нардеп Кива стал героем нового скандального видео. Народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива пригрозил «отрезать голову» человеку, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки. Видео инцидента опубликовал Денис Казанский. На нем видно как Кива с джипом охраны остановился в неположенном месте, а в это время человек за кадром указывает ему на то, что он прячется от народа. В ответ депутат разразился гневной тирадов: «Ты что, придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка». После чего сел в машину.

Под Николаевом задержана опасная банда, которая похищала людей. В пятницу, 1 ноября, в Вознесенске (Николаевская область) сотрудники полиции со спецназоом КОРД и Службой безопасности Украины задержали вооруженную группировку, причастную к похищению мужчин, их избиению и содержанию в заложниках, угону с территории охраняемой автостоянки в этом городе грузовика DAF с полуприцепом, а также присвоению документов. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Разработка преступной деятельности фигурантов велась еще с августа. Возглавлял группировку известный в криминальных кругах 49-летний житель Николаева. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. В ходе обыска в его внедорожнике правоохранители нашли оружие и патроны.

Под Киевом из приюта сбежали двое подростков и исчезли. Киево-Святошинское управление полиции разыскивает 15-летнего Владислава Грицая и 9-летнего Никиту Жеведя, которые сбежали из Центра соцреабилитации «Отчий дом» в Святопетровском. Об этом сообщили в Службе розыска детей ГУ Нацполиции Киевской области. Как отметили в ведомстве, 1 ноября подростки покинули приют и исчезли в неизвестном направлении.

Сотрудники СБУ задержали своего коллегу за вымогательство денег. Сотрудники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе сотрудника спецслужбы в вымогательстве денег. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Как отметили в ведомстве, было установлено, что сотрудник вместе со своим сообщником требовали более 35 тысяч гривен у местной жительницы. За эту сумму они обещали женщине посодействовать, чтобы ей вернули изъятый полицией автомобиль, и гарантировали невмешательство правоохранителей в ее предпринимательскую деятельность.

Сотрудник киевского ночного клуба до смерти избил посетителя. В Киеве в развлекательном комплексе Голосеевского района иностранец, который был сотрудником учреждения, до смерти избил местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Как отметили в ведомстве, в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в развлекательном комплексе Голосеевского района избили его 25-летнего брата, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения.

В центре Львова испуганная лошадь снесла скамейку со школьницей. Ее пришлось усыпить. В центре Львова лошади с каретой снесли скамейку с людьми, испугавшись взрыва петарды. В результате два человека получили травмы. Инцидент произошел вечером в субботу, 2 ноября. Очевидцы сообщили полицейским, что кто-то из прохожих запустил салюты или петарды и спугнул лошадей, которые были впряжены в прогулочную карету. Кони выбежали на тротуар и снесли скамейку.

Трамп возненавидел бывшее руководство Украины. А Зеленского теперь ждет в Белом доме. Президент США Дональд Трамп с первых дней на посту чувствовал «непреодолимую ненависть» к бывшему руководству Украины. По данным СМИ, по его мнению оно якобы пыталось вмешаться в президентскую кампанию 2016 года. Как сообщают со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации президента, в мае этого года во время встречи с советниками в Овальном кабинете Трамп обвинил украинскую власть в помощи Хиллари Клинтон во время выборов 2016 года.