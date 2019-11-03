В ООН посчитали количество мирных жертв войны на Донбассе

В результате российской агрессии на Донбассе погибли более 3300 мирных жителей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека на своей официальной странице в Twtiter.

Еще около 9 тыс. гражданских лиц получили ранения или были травмированы, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн — нуждаются в помощи.

Кроме того, в результате конфликта образовалась линия соприкосновения длиной в 427 километров, которая изолировала жителей региона от доступа к базовым услугам.

Eastern #Ukraine:



The conflict is still active.



Death toll is still counting lives.



3.5 million people need support.



Above all people want peace.#5yearsNoMore pic.twitter.com/sNlHWJpNwc — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) 25 октября 2019 г.

Как сообщала «Фраза», в начале 2018 года в ООН назвали конфликт на востоке Украины одним из самых кровопролитных в Европе за последние 70 лет.