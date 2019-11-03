В ООН посчитали количество мирных жертв войны на Донбассе

В результате российской агрессии на Донбассе погибли более 3300 мирных жителей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека на своей официальной странице в Twtiter.
Еще около 9 тыс. гражданских лиц получили ранения или были травмированы, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн — нуждаются в помощи.
Кроме того, в результате конфликта образовалась линия соприкосновения длиной в 427 километров, которая изолировала жителей региона от доступа к базовым услугам.
Как сообщала «Фраза», в начале 2018 года в ООН назвали конфликт на востоке Украины одним из самых кровопролитных в Европе за последние 70 лет.