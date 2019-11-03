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Трамп возненавидел бывшее руководство Украины. А Зеленского теперь ждет в Белом доме

Трамп возненавидел бывшее руководство Украины. А Зеленского теперь ждет в Белом доме

Президент США Дональд Трамп с первых дней на посту чувствовал «непреодолимую ненависть» к бывшему руководству Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, по его мнению оно якобы пыталось вмешаться в президентскую кампанию 2016 года.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации президента, в мае этого года во время встречи с советниками в Овальном кабинете Трамп обвинил украинскую власть в помощи Хиллари Клинтон во время выборов 2016 года.

Тогда же в ответ на замечание главы Минэнерго США Рика Перри, что новый президент Владимир Зеленский не такой, как его предшественники, Трамп заявил, что у власти в Украине находятся «ужасные, коррумпированные люди».

При этом, как утверждает источник, они никак не могли понять причину такой неприязни к Украине. «Мы никогда не могли этого понять. Были обвинения в том, что они каким-то образом работали с кампанией Клинтон. Были обвинения, что они могли навредить ему. Он просто ненавидел Украину», — заявил изданию Мпредставитель Белого дома.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина», Трамп заявил, что хотел бы пригласить Зеленского в Вашингтон. «Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет», — сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов. И добавил: «Думаю, он приехал бы очень быстро».

«Он хороший человек. Он был избран в условиях невероятной коррупции в Украине, которая меня очень беспокоит», — заключил президент США.

Как сообщала «Фраза», в августе 2019 года Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, собирается ли он приглашать Зеленского в Белый дом, спросил у него: «Простите, о ком вы говорите?».

28 октября президент США во время общения с прессой на авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд) назвал Зеленского «новым российским президентом».

Напомним, 25 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США в Нью-Йорке в рамках 74-й Генеральной ассамблеи ООН. Встреча проходила в присутствии журналистов.

Тэги: США, Украина, коррупция, мир, Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

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