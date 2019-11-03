В Украине объявлен желтый уровень опасности

Из-за сильных порывов ветра сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с. В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Отметим, что цветовая маркировка неблагоприятных погодных условий была разработана британскими метеорологами и легла в основу европейской системы MediaAlarm. В соответствии с ней цветовой уровень угрозы определяется совокупностью погодных условий:

Зеленый — опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается.

Желтый — погодные условия потенциально опасны. Возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры. Эти явления обычны для России, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Оранжевый — погодные условия представляют реальную опасность — ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и так далее. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу. Также возможны человеческие жертвы.

Красный — погодные условия очень опасны — ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность и другие явления, которые могут нанести серьёзный материальный ущерб и повлечь человеческие жертвы.

Штормовое предупреждение обычно объявляется, когда ожидаемая скорость ветра превышает 15 метров в секунду. В этом случае гражданам рекомендуется убрать вещи с балконов и плотно закрыть окна и двери, подготовить запас воды и еды, свечи, спички и медикаменты. Оказавшись на улице, нужно держаться на расстоянии от деревьев, опор электропередач и временных построек.

Если же шторм застал вас за рулем автомобиля, рекомендуется остановиться, но не покидать его. Парковать машину при штормовом предупреждении стоит подальше от деревьев, столбов, рекламных щитов и прочих ненадежных конструкций.

Как сообщала «Фраза», по данным синоптика Натальи Диденко, 5-6 ноября на юге и западе ожидается повышение температуры вплоть до +20 градусов.