Глава СБУ среди недели выбил зуб главе ОПУ, который с тех пор не выходит на работу, – соцсети

30 октября в Офисе президента Украины произошло столкновение между его руководителем Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Как выяснили журналисты «Фразы», в ОПУ эту информацию опровергли.

В частности, как сообщил на своей странице в Facebook известный журналист, главред расследовательствого проекта «ОРД» и бывший руководитель пресс-службы СБУ Станислав Речинский, инцидент произошел в среду, якобы из-за назначения начальника Главного следственного управления СБУ. «Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка», — написал Речинский, добавив, что в результате «Богдану выбили зуб» и он «с тех пор на работу не выходит».

«Баканов — это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо», — заключил Речинский.

Отметим, что информацию о драке также подтвердила журналистка, шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина. «Фактаж весь подтверждаю — проверила. И по Богдану тоже», — написала она на своих страницах в соцсетях, добавив, что «акценты» при этом у нее несколько иные.

Сам же Андрей Богдан на своей странице в Facebook намекнул на неправдивость данной информации, опубликовав улыбающееся фото с хэллоуинским гримом а-ля Джокер, что, очевидно, должно указывать на ее акутальность, и иронично упомянув Кошкину.

При этом в комментариях некоторые пользователи обратили внимание на то, что на фото видны лишь несколько верхних зубов.

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook официально опроверг эту информацию. «В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие», − написал чиновник.