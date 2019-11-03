Сотрудники СБУ задержали своего коллегу за вымогательство денег

Сотрудники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе сотрудника спецслужбы в вымогательстве денег. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в ведомстве, было установлено, что сотрудник вместе со своим сообщником требовали более 35 тысяч гривен у местной жительницы. За эту сумму они обещали женщине посодействовать, чтобы ей вернули изъятый полицией автомобиль, и гарантировали невмешательство правоохранителей в ее предпринимательскую деятельность.

Сотрудники СБУ задокументировали перечисление аванса в размере более чем 15 тысяч гривен на банковскую карточку сообщника.

По месту работы и жительства фигурантов дела были проведены обыски. Обоим подозреваемым объявили о подозрении в совершении преступлений. Ведется следствие.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте нынешнего года следователи Государственного бюро расследований разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины 110 тысяч долларов.