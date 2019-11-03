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Сотрудник киевского ночного клуба до смерти избил посетителя

Сотрудник киевского ночного клуба до смерти избил посетителя

В Киеве в развлекательном комплексе Голосеевского района иностранец, который был сотрудником учреждения, до смерти избил местного жителя. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в развлекательном комплексе Голосеевского района избили его 25-летнего брата, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения.

По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.

Было установлено, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, которая в дальнейшем оказалась смертельной.

Злоумышленником оказался 23-летний уроженец другого государства. Его задержали и сообщили о подозрении.

Ему светит до десяти лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле нынешнего года одесские правоохранители задержали 24-летнего охранника ночного клуба, который одним ударом убил нетрезвого посетителя.

Тэги: Киев, убийство, общество, охранник, ночной клуб

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