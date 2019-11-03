Под Киевом из приюта сбежали двое подростков и исчезли

Киево-Святошинское управление полиции разыскивает 15-летнего Владислава Грицая и 9-летнего Никиту Жеведя, которые сбежали из Центра соцреабилитации «Отчий дом» в Святопетровском. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Службе розыска детей ГУ Нацполиции Киевской области.

Как отметили в ведомстве, 1 ноября подростки покинули приют и исчезли в неизвестном направлении.

Сотрудники учреждения говорят, что на момент исчезновения Владислав был одет в серую куртку, джинсы и серую шапку, а Никита в серую куртку, синие джинсы и голубу шапку.

Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, незамедлительно сообщить в полицию.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь на 12 февраля из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации детей сбежали шестеро несовершеннолетних.