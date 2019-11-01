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В РПЦ подписали документ о воссоединении западноевропейских приходов с Русской Православной Церковью

В РПЦ подписали документ о воссоединении западноевропейских приходов с Русской Православной Церковью

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сегодня подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью. Как выяснили журналисты «Фразы», грамота была подписана в двух экземплярах.

Как сообщает patriarchia.ru, один экземпляр будет вручен 3 ноября за богослужением главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской Патриархии.

В Москве 2-4 ноября состоятся мероприятия по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской Православной Церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что более 60 приходов Западной Архиепископии подтвердили намерение перейти в юрисдикцию РПЦ.

Тэги: общество, православие, Патриарх Кирилл, РПЦ, новости православия

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