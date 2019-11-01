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Главные новости за 1 ноября 2019 года

Главные новости за 1 ноября 2019 года

На Одесщине местный житель сорвал флаг Украины и вытер об него ноги. В Беляевском районе Одесской области молодой человек сорвал со столба флаг Украины, установленный возле Дома культуры, и вытер об него ноги. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. В полицию обратился председатель сельсовета с заявлением о том, что ночью в селе Ильинка неизвестный сорвал флаг со столба возле Дома культуры.

ГПУ открыла уголовное дело в отношении депутата от «Евросолидарности» за «призывы к убийству» президента. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Софии Федины за ее высказывания в адрес президента Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Александр Качура. «Передайте кто-то Звиробий и Федине номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти», — написал нардеп, добавив, что «продолжение следует».

В Мариуполе копы сломали прохожему ногу и открыли против него производство. В Мариуполе полицейские сломали ногу мужчине, который загородил проезд их машине. После этого против него было открыто производство. Видео инцидента выложила в соцсети местная жительница, которая стала свидетелем того, как копы вяжут прохожего. На этих кадрах видно, как полицейский подсек одну ногу мужчины, тот упал и сломал другую.

Кива снова отличился странным поведением в Раде. Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива снова отличился странным поведением в Раде. Видео было опубликовано на YouTube-канале European Solidarity. Сначала депутат некоторое время раскачивался на закрытом кресле, затем начал вертеть в руках телефон и наушники. После этого народный избранник стал играться микрофоном, вертя его в разные стороны.

«Слуга народа» обвинила коллег в издевательстве и расплакалась прямо во время заседания. Народный депутат Украины от фракции «Слуги народа» Анна Скороход расплакалась на заседании Верховной Рады. Это произошло после того, как парламентарии отказались рассматривать ее поправки в закон о Газово-транспортной системе. «Вы знаете, у меня такое ощущение, что происходит какое-то издевательство», — заявила Новосад, настаивая на том, чтобы вынести на обсуждении правки к законопроекту 2239-1 по «внесению изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа».

Лучший украинский боксер стал почетным послом Олимпийских игр в Токио. Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA и двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко станет почетным послом летней Олимпиады 2020 года в Токио. Спортсмена включили в рабочую группу Международного Олимпийского комитета, которая займется организацией квалификационных боксерских турниров на Игрвх. Вместе с украинцем в группу также вошли Сара Орамун (Франция), Ху Цзяньгуан (Китай), Мэри Ком (Индия), Лукмо Лаваль (Нигерия), Хадижа эль-Марди (Марокко), Хулио Сесар ла Крус (Куба), Микаэла Майер (США), Дэвид Ньйока (Новая Зеландия) и Шелли Уоттс (Австралия).

Ученые пугают человечество масштабным потопом. 300 миллионов человек к 2050 году могут стать потенциальными жертвами наводнений и затоплений вследствие повышения уровня моря. Эта цифра в три раза больше, чем предполагалось изначально. По расчетам ученых, в ближайшие тридцать лет природные катаклизмы окажут влияние на жизнь 70% людей в восьми азиатских странах: Бангладеш, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Вьетнама Филиппинов и Японии.

Тэги: Верховная Рада Украины, ученые, полиция, общество, Одесса, происшествие, политика, наука, Мариуполь, бокс, спорт, Василий Ломаченко, Илья Кива, новости Украины, Слуга народа, ГПУ

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