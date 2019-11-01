Синоптик спрогнозировала западным и южным областям еще одно бабье лето

В ближайшие сутки погоду в Украине начнет определять антициклон, который принесет тепло. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Мощная Атлантика наступает, холодный антициклон отступает. Такой в Украине ожидается ближайшая синоптическая перспектива. Уже 2 ноября в большинстве областей температура воздуха повысится. На немного, но все же максимально уже будет +6 +11 градусов», — написала она, добавив, что в воскресенье и на следующей неделе уже ощутимо потеплеет.

В частности, 5-6 ноября на юге и западе ожидается температура вплоть до +20 градусов.

Кроме того, 2 ноября в западных областях пройдут дожди .

Диденко также подчеркнула, что на выходных в большинстве областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер.

«Изменение погоды может повлиять на самочувствие, не пытайтесь сделать все и сразу, дайте себе в этот переходный ноября незначительно больше флегматичности, внутреннего покоя, разумных ограничений и отдыха», — заключила Диденко.