Пьяный водитель BMW сбил беременную женщину и, пытаясь скрыться, врезался в стену дома

В селе Погребы Броварского района Киевской области пьяный водитель на автомобиле BMW сбил на обочине беременную женщину. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

В частности, как сообщается, это произошло сегодня, 1 ноября. После наезда виновник ДТП пытался скрыться, однако не справился с управлением и врезался в стену дома.

В итоге он был был задержан случайными прохожими.

Беременную женщину с травмами и ушибами грудной клетки госпитализирован в Центральную районную больницу. Ей было сделано кесарево сечения. Ребенка удалось спасти.

Как сообщала «Фраза», в августе 2007 года в Киеве в результате странного ДТП пострадала беременная женщина, ехавшая в автомобиле «Опель».

19 ноября 2018 года в центре Киева в результате ДТП пострадала беременная женщина.