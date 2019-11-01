Ученые пугают человечество масштабным потопом

300 миллионов человек к 2050 году могут стать потенциальными жертвами наводнений и затоплений вследствие повышения уровня моря. Как выяснили журналисты «Фразы», эта цифра в три раза больше, чем предполагалось изначально.

По расчетам ученых, в ближайшие тридцать лет природные катаклизмы окажут влияние на жизнь 70% людей в восьми азиатских странах: Бангладеш, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Вьетнама Филиппинов и Японии, сообщается в журнале Nature Communications.

Более того, экстремальное повышение уровня воды, вызванное повышением глобальной температуры, затронет практически все человечество. Но именно что азиатские страны пострадают более всего.

По данным исследования, в Китае жертвами наводнений в 2050 году могут стать 93 млн человек, в Бангладеш — 42 миллиона, в Таиланде — 12 миллионов, в Индии — 36 миллионов. Общее число потенциальных жертв может вырасти до 300 миллионов.

Специалисты утверждают, что к концу XXI века уровень Мирового океана поднимется примерно на 50 сантиметров. А при самом негативном сценарии уровень может подняться на 2 метра, что приведет к затоплению огромных территорий.

Ранее «Фраза» сообщала, что ученые запустили новую «страшилку», напрямую связанную с глобальным потеплением.

Напомним также, что в NASA сообщили кое-что очень плохое по поводу глобального потепления.