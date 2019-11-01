В киевском супермаркете торговали вяленой рыбой с ботулизмом

В вяленой рыбе, которая продавалась в одном из супермаркетов Киева, обнаружен токсин ботулизма. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, как сообщается, внеплановая проверка магазина АТБ по ул. полковника Потехина была проведена в связи с регистрацией случая заболевания ботулизмом местного жителя.

По результатам лабораторных исследований, Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе были выявлены ботулистические токсины в вяленом толстолобике производства ООО «ТАМАКО ИНВЕСТ».

Управляющего магазином обязали временно приостановить реализацию рыбной продукции.

Как сообщала «Фраза», первый случай заболевания ботулизмом в Киеве был зафиксирован в начале мая 2018 года. Мужчина употребил в пищу вяленую рыбу, которую купил на одном из стихийных рынков в Подольском районе.

В конце того же года в Киеве шестилетний мальчик заболел ботулизмом, скушав вяленого карася.

25 февраля 2019 года в Киеве мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение с ботулизмом, поев консервы, купленные в супермаркете.