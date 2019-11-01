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Запорожский митрополит объяснил, почему Христос был равнодушен к политике

Запорожский митрополит объяснил, почему Христос был равнодушен к политике

Суть христианства — обретение мира с Богом, а без нравственного преображения общественной жизни невозможно построить здоровое и сильное государство. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Комментарий митрополита опубликован на его официальном Телеграм-канале.

«Христос был подчеркнуто равнодушен к любым вопросам политики и экономики. Кесарю Он предлагает отдавать кесарево, имущественные споры решать отказывается, надежды на революционные преобразования не оправдывает, апостолы следовали той же традиции. Христос не был безразличен к жизни общества, просто Он прекрасно понимал глубинную природу всех наших социальных проблем», — отметил митрополит Лука.

По словам запорожского архиерея, социальные кризисы возникают не только из-за множества внешних факторов, а внутри человеческой души — из-за отсутствия мира.

«Если бы каждый человек смог хранить сердечную тишину в чистой совести, то на Земле наступил бы рай. Болезненный разлад нашей души — вот истинная причина всех войн и бед. Человек, живущий в аду самого себя, всегда видит вокруг себя врагов. И чем больше ада в его душе, тем больше врагов вокруг», — подчеркнул владыка.

Христианство видит решение проблем в обретении мира в человеческой душе.

«Благодать меняет людей настолько, что во Христе примиряются даже те, кто в гражданском обществе были бы смертными врагами. Симон (зилот) — ярый иудейский националист и борец за независимость, и Матфей (мытарь) — сборщик налогов в пользу оккупационной власти и предатель иудейских интересов, стали во Христе братьями. Так действует мир Христов на человека», — владыка Лука привел пример из Евангельской истории.
Архиерей УПЦ считает, что «только победив грех в самих себе, мы можем изменить и мир вокруг себя».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, из-за чего душа лишается благодати.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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